Кукушкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Алексей

Место рождения

СССР

Дата рождения

20.02.1949

Дата смерти

29.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1949

Отец: Кукушкин Алексей Устинович

Мать: Кукушкина Евгения

СССР
Рождение ребёнка
11.12.1971

Дочь: Гончарова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.1981

Сын: Кукушкин Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.07.1995
Краснодар, Краснодарский край, Россия
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