Кукушкин Алексей
Место рожденияСССР
Дата рождения20.02.1949
Дата смерти29.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1949
Отец: Кукушкин Алексей Устинович
Мать: Кукушкина Евгения
СССР
Рождение ребёнка
11.12.1971
Дочь: Гончарова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.1981
Сын: Кукушкин Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.07.1995
Краснодар, Краснодарский край, Россия