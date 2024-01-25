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Кукушкин Алексей Устинович

Место рождения

Село Голицыно, Никифоровский район, Тамбовская область, Россия

Дата рождения

30.03.1919

Дата смерти

15.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919

Отец: Кукушкин Устин

Мать: не указана

Село Голицыно, Никифоровский район, Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1949

Сын: Кукушкин Алексей

Мать ребёнка: Кукушкина Евгения

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Евгения

Военная служба
Неизвестно
Старший сержант
Смерть
15.04.1986
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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