Кукушкин Алексей Устинович
Место рожденияСело Голицыно, Никифоровский район, Тамбовская область, Россия
Дата рождения30.03.1919
Дата смерти15.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919
Отец: Кукушкин Устин
Мать: не указана
Село Голицыно, Никифоровский район, Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1949
Сын: Кукушкин Алексей
Мать ребёнка: Кукушкина Евгения
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукушкина Евгения
Военная служба
Неизвестно
Старший сержант
Смерть
15.04.1986
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край