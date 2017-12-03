Кукушкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкин Андрей

Кукушкин Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1981

Дата смерти

03.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1981

Отец: Кукушкин Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.12.2017
Краснодар, Краснодарский край, Россия
Похоронен рядом с дедом Алеком
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close