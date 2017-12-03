Кукушкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1981
Дата смерти03.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1981
Отец: Кукушкин Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.12.2017
Краснодар, Краснодарский край, Россия
Похоронен рядом с дедом Алеком