Гончарова (Кукушкина) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1971
Отец: Кукушкин Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
КубГУ, учитель изо и черчения, дизайнер