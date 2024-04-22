Гончарова (Кукушкина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончарова (Кукушкина) Елена Алексеевна

Гончарова (Кукушкина) Елена Алексеевна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

11.12.1971

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1971

Отец: Кукушкин Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
КубГУ, учитель изо и черчения, дизайнер
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close