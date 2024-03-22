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Агап Григорьев

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Агафья Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1753

Жена: Авдотья Козьмина

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Василиса Агапова

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1755 ст.

Дочь: Марфа Агапова

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Авдотья Агапова

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Прокофий Агапов

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Фёдор Агапов

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1800
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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