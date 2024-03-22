Агап Григорьев
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: Агафья Степанова
Бракосочетание
До 1753
Жена: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Василиса Агапова
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
04.07.1755 ст.
Дочь: Марфа Агапова
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья Агапова
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1759
Сын: Прокофий Агапов
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фёдор Агапов
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Смерть
1800