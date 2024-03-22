Авдотья Агапова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Агап Григорьев
Мать: Авдотья Козьмина
Бракосочетание
08.02.1775 ст.
Муж: Гаврила Дмитриев
Рождение ребёнка
04.07.1779 ст.
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Дмитриев
Рождение ребёнка
24.11.1780 ст.
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Дмитриев
Смерть
Неизвестно