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Авдотья Агапова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Агап Григорьев

Мать: Авдотья Козьмина

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1775 ст.

Муж: Гаврила Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1779 ст.

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1780 ст.

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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