Авдотья Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1753
Муж: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Василиса Агапова
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
04.07.1755 ст.
Дочь: Марфа Агапова
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья Агапова
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Прокофий Агапов
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фёдор Агапов
Отец ребёнка: Агап Григорьев
Смерть
1798