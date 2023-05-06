Авдотья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1753

Муж: Агап Григорьев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Василиса Агапова

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1755 ст.

Дочь: Марфа Агапова

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Авдотья Агапова

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Прокофий Агапов

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Фёдор Агапов

Отец ребёнка: Агап Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1798
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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