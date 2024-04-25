Крыгин Филипп Титович
Место рожденияДергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Дата рождения03.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1875
Отец: Крыгин Тит Евдокимович
Мать: Крыгина Евдокия Фокина
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Бракосочетание
26.10.1894
с. Дедилово Тихоновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1898
Мать ребёнка: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Крыгин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова
Смерть
Неизвестно