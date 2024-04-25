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Крыгин Филипп Титович

Место рождения

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)

Дата рождения

03.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1875

Отец: Крыгин Тит Евдокимович

Мать: Крыгина Евдокия Фокина

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Бракосочетание
26.10.1894

Жена: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова

с. Дедилово Тихоновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Крыгин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Крыгин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыгин Павел Филиппович

Мать ребёнка: Крыгина Домна (Доминика) Прохорова

Смерть
Неизвестно
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