Крыгина (Белобрагина) Домна (Доминика) Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1874
Бракосочетание
26.10.1894
с. Дедилово Тихоновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1898
Отец ребёнка: Крыгин Филипп Титович
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Крыгин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Крыгин Филипп Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крыгин Филипп Титович
Смерть
Неизвестно