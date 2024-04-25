Крыгина (Белобрагина) Домна (Доминика) Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Белобрагина) Домна (Доминика) Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1874

Отец: Белобрагин Прохор Михайлов

Мать: Белобрагина Агафья Титориевна

Бракосочетание
26.10.1894

Муж: Крыгин Филипп Титович

с. Дедилово Тихоновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Крыгин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Крыгин Филипп Титович

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Крыгин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Крыгин Филипп Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыгин Павел Филиппович

Отец ребёнка: Крыгин Филипп Титович

Смерть
Неизвестно
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