Белобрагин Прохор Михайлов 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белобрагин Прохор Михайлов

Место рождения

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Белобрагин Михаил Андреев

Мать: Белобрагина Прасковья Федорова

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобрагина Прасковья Прохорова

Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрагин Тимофей Прохоров

Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобрагина Агафья Титориевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Белобрагина Татьяна Прохорова

Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
02.01.1874

Дочь: Крыгина (Белобрагина) Домна (Доминика) Прохорова

Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна

Смерть
Неизвестно

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