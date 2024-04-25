Белобрагин Прохор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобрагина Прасковья Прохорова
Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобрагин Тимофей Прохоров
Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Белобрагина Татьяна Прохорова
Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
02.01.1874
Дочь: Крыгина (Белобрагина) Домна (Доминика) Прохорова
Мать ребёнка: Белобрагина Агафья Титориевна
Смерть
Неизвестно