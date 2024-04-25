Крыгин Тит Евдокимович
Место рожденияТульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Крыгин Евдоким Кузьмич
Мать: Крыгина Марфа Савельева
Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
03.10.1875
Мать ребёнка: Крыгина Евдокия Фокина
Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Смерть
Неизвестно