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Крыгин Тит Евдокимович

Место рождения

Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Крыгин Евдоким Кузьмич

Мать: Крыгина Марфа Савельева

Тульская губерния, Богородицкого уезда, Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Крыгин Филипп Титович

Мать ребёнка: Крыгина Евдокия Фокина

Дергилевая слобода (одна из частей Дедилово)
Смерть
Неизвестно
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