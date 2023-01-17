Петров Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения06.12.1920
Дата смерти06.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1920
Отец: Петров Павел Иванович
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
1946
Жена: Петрова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1947
Сын: Петров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Лидия Михайловна
Староконстантинов, Хмельницька область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
20.09.1953
Мать ребёнка: Петрова Лидия Михайловна
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.08.1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область