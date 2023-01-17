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Петров Михаил Павлович

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Место рождения

Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.12.1920

Дата смерти

06.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1920

Отец: Петров Павел Иванович

Мать: Петрова Мелания Афанасьевна

Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
1946

Жена: Петрова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Петров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Лидия Михайловна

Староконстантинов, Хмельницька область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
20.09.1953

Сын: Петров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Лидия Михайловна

Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.08.1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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