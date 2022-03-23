Петрова (Шелепина) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1924
Дата смерти23.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924
Отец: Шелепин Михаил Павлович
Мать: Шелепина Анна Васильевна
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
01.08.1947
Сын: Петров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Павлович
Староконстантинов, Хмельницька область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
20.09.1953
Отец ребёнка: Петров Михаил Павлович
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
23.03.2022
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область