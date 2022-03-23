Петрова (Шелепина) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Шелепина) Лидия Михайловна

Петрова (Шелепина) Лидия Михайловна

avatar

Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

26.12.1924

Дата смерти

23.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924

Отец: Шелепин Михаил Павлович

Мать: Шелепина Анна Васильевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Бракосочетание
1946

Муж: Петров Михаил Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Петров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Павлович

Староконстантинов, Хмельницька область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
20.09.1953

Сын: Петров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Павлович

Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
23.03.2022
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close