Воронкова (Меркулова) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Меркулова) Анфиса Ивановна

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Место рождения

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.08.1910 ст.

Дата смерти

22.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910 ст.

Отец: Меркулов Иван Филиппович

Мать: Меркулова Евгения Семёновна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
05.08.1910 ст.
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Села Семёновки крестьянин Яков Семёнов Семыкин (брат прабабушки) и крестьянская жена Ульяния Филиппова Мелентьева (сестра прадедушки)
Награда
09.01.1947
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
27.08.1957
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Медаль Материнства II степени
Бракосочетание
01.07.1970

Муж: Воронков Николай Кириллович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронков Николай Кириллович

Смерть
22.02.1994
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Похороны
23.02.1994
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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