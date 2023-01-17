Воронкова (Меркулова) Анфиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1910 ст.
Дата смерти22.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910 ст.
Крещение
05.08.1910 ст.
Восприемники: Села Семёновки крестьянин Яков Семёнов Семыкин (брат прабабушки) и крестьянская жена Ульяния Филиппова Мелентьева (сестра прадедушки)
Награда
09.01.1947
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
27.08.1957
Медаль Материнства II степени
Бракосочетание
01.07.1970
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронков Николай Кириллович
Смерть
22.02.1994
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Похороны
23.02.1994