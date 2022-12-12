Меркулова (Караваева) Евгения Семёновна
Место рождения
Дата рождения22.12.1865 ст.
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1865 ст.
Бракосочетание
26.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Сын: Меркулов Василий Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Дочь: Меркулова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.
Дочь: Воронкова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович
Смерть
Около 1919