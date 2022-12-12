Меркулова (Караваева) Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Караваева) Евгения Семёновна

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Место рождения

Алексеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.12.1865 ст.

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1865 ст.

Отец: Караваев Семён Ларионович

Мать: Караваева Евдокия Ефимовна

Алексеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1900 ст.

Муж: Меркулов Иван Филиппович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Меркулов Василий Иванович

Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Дочь: Меркулова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.

Дочь: Воронкова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Меркулов Иван Филиппович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1919
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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