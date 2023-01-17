Меркулов Иван (Иоанн) Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.05.1866 ст.
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1866 ст.
Крещение
27.05.1866 ст.
Восприемники: Села Семёновки государственные крестьяне Семён Иванов Есипов и Параскева Иванова.
Бракосочетание
26.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Сын: Меркулов Василий Иванович
Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Дочь: Меркулова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.
Дочь: Воронкова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна
Смерть
Около 1935
Таллы, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
"...К сожалению, около двадцати лет назад горел ковыль и пламя перекинулось на кладбище. Погорело очень много деревянных крестов на старом кладбище и сложно найти точное место захоронений. Даже я теря... Показать все