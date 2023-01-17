Меркулов Иван (Иоанн) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Иван (Иоанн) Филиппович

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Место рождения

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.05.1866 ст.

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1866 ст.

Отец: Меркулов Филипп Степанович

Мать: Меркулова Елена Сергеевна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
27.05.1866 ст.
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Села Семёновки государственные крестьяне Семён Иванов Есипов и Параскева Иванова.
Бракосочетание
26.01.1900 ст.

Жена: Меркулова Евгения Семёновна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Меркулов Василий Иванович

Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Дочь: Меркулова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.

Дочь: Воронкова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Меркулова Евгения Семёновна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1935
Таллы, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
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