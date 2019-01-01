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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1369Ключегорье (Талла), с. вл.при рч. Ключегоровке.702525101102Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
807. Талла (Ключегорье), село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 258, волостное правление (уездный город в 70 верстах), ж. мнст., 2 церкви православные, лавка — В 1 Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Таллы. Б. помещ. Рус. Прав.3762Р. Ключегорье23770—84346341
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
Таллы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72171Таллысело53°08'с.ш.53°04'в.д.N-39-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53615431101с Таллысело