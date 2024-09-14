Добронос (Белозор) Клавдия 05 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добронос (Белозор) Клавдия 05

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.05.1920

Отец: Белозор Иван

Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добронос Михаил

Рождение ребёнка
15.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добронос Михаил

Смерть
Неизвестно

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