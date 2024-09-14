Добронос (Белозор) Клавдия 05
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 23.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.05.1920
Отец: Белозор Иван
Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добронос Михаил
Рождение ребёнка
15.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добронос Михаил
Смерть
Неизвестно