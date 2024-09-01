Добронос Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добронос Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добронос ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добронос (Белозор) Клавдия 05

Рождение ребёнка
15.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добронос (Белозор) Клавдия 05

Смерть
Неизвестно

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