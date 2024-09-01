Белозор Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белозор) Мотрона 07
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозор Григорий 01
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозор Анатолий 04
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белозор) Ефросинья 02
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Белозор (Белозор) Елена 03
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Белозор Василий 06
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 23.05.1920
Дочь: Добронос (Белозор) Клавдия 05
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Белозор Николай 09
Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно