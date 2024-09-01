Белозор Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозор Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белозор) Мотрона 07

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозор Григорий 01

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозор Анатолий 04

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белозор) Ефросинья 02

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Белозор (Белозор) Елена 03

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Белозор Василий 06

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 23.05.1920

Дочь: Добронос (Белозор) Клавдия 05

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Белозор Николай 09

Мать ребёнка: (Бабенко) Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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