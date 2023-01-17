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Коваленко Макар Исакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Коваленко Исак Павлович

Мать: Коваленко Марфа Гордеевна

Рождение ребёнка
16.01.1893

Сын: Коваленко Лука Макарович

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Белоус Мария Макаровна

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Коваленко Николай Макарович

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Коваленко Марк Макарович

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Клавдия Макаровна

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.05.1917

Дочь: Марфа Макаровна

Мать ребёнка: Коваленко Ульяна Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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