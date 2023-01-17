Коваленко Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: Устиния Трофимовна
Рождение ребёнка
16.01.1893
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Белоус Мария Макаровна
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
06.08.1908
Сын: Коваленко Николай Макарович
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
11.06.1911
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Клавдия Макаровна
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Рождение ребёнка
22.05.1917
Дочь: Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Коваленко Макар Исакович
Смерть
Неизвестно