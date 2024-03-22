Коваленко Исак Павлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти09.12.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Коваленко Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Исаковна
Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марья Исаковна
Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Наталья Исаковна
Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна
Смерть
09.12.1881
Похороны
Неизвестно