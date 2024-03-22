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Коваленко Исак Павлович

Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Коваленко Павел Ефимович

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Исаковна

Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коваленко Иван Исакович

Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марья Исаковна

Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Коваленко Макар Исакович

Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Наталья Исаковна

Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Яков Исакович

Мать ребёнка: Коваленко Марфа Гордеевна

Смерть
09.12.1881
Ведильцы, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
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