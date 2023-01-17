Коваленко Марфа Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Исаковна
Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марья Исаковна
Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Наталья Исаковна
Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович
Смерть
Неизвестно