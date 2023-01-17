Коваленко Марфа Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Марфа Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Исаковна

Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коваленко Иван Исакович

Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марья Исаковна

Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Коваленко Макар Исакович

Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Наталья Исаковна

Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Яков Исакович

Отец ребёнка: Коваленко Исак Павлович

Смерть
Неизвестно
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