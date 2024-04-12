Сутягина (Сединкина) Ксения Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Сединкин Стефан Федоров
Бракосочетание
15.01.1809
Рождение ребёнка
24.10.1810
Сын: Сутягин Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
04.03.1812
Дочь: Плетнева (шушарина) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
19.10.1813
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
02.09.1816
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
11.09.1818
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
31.01.1823
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
23.11.1826
Сын: Сутягин Александр Михайлов
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
01.07.1829
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
16.11.1830
Дочь: Феоктиста Михайлова
Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев
Смерть
Неизвестно