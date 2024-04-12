Сутягина (Сединкина) Ксения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сединкина) Ксения Степанова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Сединкин Стефан Федоров

Мать: Сединкина Матрона Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1809

Муж: Сутягин Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
24.10.1810

Сын: Сутягин Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1812

Дочь: Плетнева (шушарина) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1813

Сын: Сутягин Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1816

Сын: Сутягин Захарий Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1818

Сын: Сутягин Иосиф Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1823

Сын: Сутягин Трифон Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1826

Сын: Сутягин Александр Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Сутягин Дамиан Михайлов

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1830

Дочь: Феоктиста Михайлова

Отец ребёнка: Сутягин Михайло Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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