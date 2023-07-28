Сутягин Михайло Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Сутягин Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1809
Рождение ребёнка
24.10.1810
Сын: Сутягин Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
04.03.1812
Дочь: Плетнева (шушарина) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
19.10.1813
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
02.09.1816
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
11.09.1818
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
31.01.1823
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
23.11.1826
Сын: Сутягин Александр Михайлов
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
01.07.1829
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Рождение ребёнка
16.11.1830
Дочь: Феоктиста Михайлова
Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно