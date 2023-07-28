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Сутягин Михайло Терентьев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Сутягин Терентий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1809

Жена: Сутягина Ксения Степанова

Рождение ребёнка
24.10.1810

Сын: Сутягин Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1812

Дочь: Плетнева (шушарина) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1813

Сын: Сутягин Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1816

Сын: Сутягин Захарий Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1818

Сын: Сутягин Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1823

Сын: Сутягин Трифон Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1826

Сын: Сутягин Александр Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Сутягин Дамиан Михайлов

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1830

Дочь: Феоктиста Михайлова

Мать ребёнка: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно