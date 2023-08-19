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Сутягин Терентий

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сутягин Афанасий Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Михайлищева Васса Терентьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Сутягин Михайло Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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