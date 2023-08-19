Сутягин Терентий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Сутягин Афанасий Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Михайлищева Васса Терентьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Сутягин Михайло Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно