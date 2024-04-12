Михайлищева (Сутягина) Васса Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Сутягин Терентий
Бракосочетание
04.02.1808
Рождение ребёнка
23.11.1808
Сын: Михайлищев Петр Кассианов
Отец ребёнка: Михайлищев Кассиан Иванов
Рождение ребёнка
30.03.1810
Сын: Михайлищев Евфимий Кассианов
Отец ребёнка: Михайлищев Кассиан Иванов
Смерть
Неизвестно