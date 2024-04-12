Михайлищева (Сутягина) Васса Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Сутягина) Васса Терентьева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Сутягин Терентий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1808

Муж: Михайлищев Кассиан Иванов

Рождение ребёнка
23.11.1808

Сын: Михайлищев Петр Кассианов

Отец ребёнка: Михайлищев Кассиан Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1810

Сын: Михайлищев Евфимий Кассианов

Отец ребёнка: Михайлищев Кассиан Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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