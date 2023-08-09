Михайлищев Кассиан Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1808
Рождение ребёнка
23.11.1808
Сын: Михайлищев Петр Кассианов
Мать ребёнка: Михайлищева Васса Терентьева
Рождение ребёнка
30.03.1810
Сын: Михайлищев Евфимий Кассианов
Мать ребёнка: Михайлищева Васса Терентьева
Смерть
Неизвестно