Плетнева (Шушарина) (Сутягина) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения04.03.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1812
Рождение ребёнка
01.06.1839
Дочь: Елена Кириллова
Отец ребёнка: Шушарин Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
28.07.1840
Отец ребёнка: Шушарин Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
20.01.1844
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Татиана Стефанова
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
19.04.1851
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно