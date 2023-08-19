Плетнева (Шушарина) (Сутягина) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Шушарина) (Сутягина) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.03.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1812

Отец: Сутягин Михайло Терентьев

Мать: Сутягина Ксения Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1839

Дочь: Елена Кириллова

Отец ребёнка: Шушарин Кирилл Григорьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1840

Сын: Шушарин Никанор Кириллов

Отец ребёнка: Шушарин Кирилл Григорьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1844

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Татиана Стефанова

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1851

Сын: Плетнев Савва Стефанов

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушарин Кирилл Григорьев

Смерть
Неизвестно
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