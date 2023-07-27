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Сединкин Стефан Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

23.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Сединкин Фома Стефанов

Мать ребёнка: Сединкина Матрона Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Соколова Мавра Стефанова

Мать ребёнка: Сединкина Матрона Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Сутягина Ксения Степанова

Мать ребёнка: Сединкина Матрона Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сединкина Матрона Иванова

Смерть
23.04.1840
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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