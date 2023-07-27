Сединкин Стефан Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти23.04.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Сединкина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Соколова Мавра Стефанова
Мать ребёнка: Сединкина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Сутягина Ксения Степанова
Мать ребёнка: Сединкина Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1840
Причина смерти: от старости