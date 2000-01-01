Кобзев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942
Рождение ребёнка
07.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзева - Светилева Галина Владимировна
Рождение ребёнка
29.07.1973
Дочь: Яненко - Кобзева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кобзева - Светилева Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно