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Кобзев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942

Отец: Кобзев Николай Иванович 2

Мать: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзева - Светилева Галина Владимировна

Рождение ребёнка
29.07.1973

Дочь: Яненко - Кобзева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кобзева - Светилева Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева - Светилева Галина Владимировна

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