Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахомов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Кобзев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кобзев Николай Иванович 2

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Кобзев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кобзев Николай Иванович 2

Рождение ребёнка
13.03.1942

Сын: Кобзев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кобзев Николай Иванович 2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Николай Иванович 2

Смерть
Неизвестно
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