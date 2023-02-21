Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахомов Иван
Рождение ребёнка
08.10.1937
Отец ребёнка: Кобзев Николай Иванович 2
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Кобзев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кобзев Николай Иванович 2
Рождение ребёнка
13.03.1942
Сын: Кобзев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кобзев Николай Иванович 2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно