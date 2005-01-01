Кобзев Николай Иванович 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Николай Иванович 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1912

Дата смерти

28.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1912

Отец: Кобзев Иван

Мать: Кобзева Наталья

Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Кобзев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Кобзев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1942

Сын: Кобзев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Смерть
28.01.1942
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