Кобзев Николай Иванович 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1912
Дата смерти28.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1912
Отец: Кобзев Иван
Мать: Кобзева Наталья
Рождение ребёнка
08.10.1937
Мать ребёнка: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Кобзев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1942
Сын: Кобзев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1942