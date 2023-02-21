Кобзев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1940
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940
Рождение ребёнка
1966
Сын: Кобзев Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Кобзева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Кобзева - Стадник Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Кобзева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Мария Васильевна
Смерть
2005