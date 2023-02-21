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Кобзев Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1940

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940

Отец: Кобзев Николай Иванович 2

Мать: Кобзева - Пахомова Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Кобзев Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Кобзева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Кобзева - Стадник Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Кобзева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Мария Васильевна

Смерть
2005
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