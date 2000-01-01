Кобзева - Светилева Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева - Светилева Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947

Отец: Светилев Владимир Федорович

Мать: Светилева - Головина Александра Семеновна

Рождение ребёнка
07.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.07.1973

Дочь: Яненко - Кобзева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кобзев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Николай Николаевич

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