Атаманицына Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
02.01.1947
Сын: Атаманицын Валерий Иванович
Отец ребёнка: Атаманицын Иван Фёдорович
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно