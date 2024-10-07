Атаманицына Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтаманицына Елена

Атаманицына Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Атаманицын Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Атаманицын Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Атаманицын Валерий Иванович

Отец ребёнка: Атаманицын Иван Фёдорович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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