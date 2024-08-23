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Атаманицын Иван Фёдорович

Место рождения

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.06.1920

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1926 г.р.
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Дети

1947 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1920

Отец: Атаманицын Фёдор Григорьевич

Мать: Атаманицына (Подласенко) Ефросинья Яковлевна

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ширшова Елизавета Павловна

Место жительства
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Жена: Атаманицына Елена

Бракосочетание
Около 1945

Жена: Атаманицына Елена

Бракосочетание
Между 1947 и 1952

Жена: Ширшова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Атаманицын Валерий Иванович

Мать ребёнка: Атаманицына Елена

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ширшова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ширшова Елизавета Павловна

Бракосочетание
После 1956

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1996

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