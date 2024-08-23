Атаманицын Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.06.1920
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1920
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Атаманицына Елена
Бракосочетание
Около 1945
Жена: Атаманицына Елена
Бракосочетание
Между 1947 и 1952
Рождение ребёнка
02.01.1947
Сын: Атаманицын Валерий Иванович
Мать ребёнка: Атаманицына Елена
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширшова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
09.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширшова Елизавета Павловна
Бракосочетание
После 1956
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1996