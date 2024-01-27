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Богданов Bogdanoff William David

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.07.1890

Дата смерти

16.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1890

Отец: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович

Мать: E.

Россия
Рождение ребёнка
13.02.1937

Сын: Богданов Bogdanoff Alexander William

Мать ребёнка: Nellie John

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nellie John

Смерть
16.09.1968
Los Angeles County, California, USA
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