Богданов Bogdanoff William David
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.07.1890
Дата смерти16.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1890
Отец: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович
Мать: E.
Россия
Рождение ребёнка
13.02.1937
Сын: Богданов Bogdanoff Alexander William
Мать ребёнка: Nellie John
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Nellie John
Смерть
16.09.1968
Los Angeles County, California, USA