Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Мать: Bogdanoff Богданов Василиса Dubille (Juhile)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.07.1890

Сын: Богданов Bogdanoff William David

Мать ребёнка: E.

Россия
Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Fenya Davidivna

Мать ребёнка: Богданова 1

Россия
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
Живет на 1900 год в Ново-Селиме.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: E.

Смерть
Неизвестно
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