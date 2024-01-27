Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1866
Отец: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.07.1890
Сын: Богданов Bogdanoff William David
Мать ребёнка: E.
Россия
Рождение ребёнка
23.03.1892
Дочь: Fenya Davidivna
Мать ребёнка: Богданова 1
Россия
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
Живет на 1900 год в Ново-Селиме.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: E.
Смерть
Неизвестно