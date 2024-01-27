Bogdanoff Богданов (Mendrin) Василиса Dubille (Juhile)
Место рожденияRussia
Дата рождения1837
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Bogdanoff Павел Ефимович Efimovich
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Bogdanoff Маркел Ефимович
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ефимович Efimovich
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
New Saratowka, Eliabet Polsky Province Russia
Рождение ребёнка
1866
Сын: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Ефимович
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Ефимович
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Рождение ребёнка
Около 1875
Смерть
Около 1916
San Francisco County, California, United states