Bogdanoff Богданов (Mendrin) Василиса Dubille (Juhile) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bogdanoff Богданов (Mendrin) Василиса Dubille (Juhile)

Место рождения

Russia

Дата рождения

1837

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданов Bogdanoff Павел Ефимович Efimovich

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов Bogdanoff Маркел Ефимович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ефимович Efimovich

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

New Saratowka, Eliabet Polsky Province Russia
Рождение ребёнка
1866

Сын: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Ефимович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Ефимович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Богданов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Богданов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Смерть
Около 1916
San Francisco County, California, United states
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