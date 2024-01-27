Богданов Bogdanoff Иван Ivan Ефимович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
Живет на 1900 год в Ново-Селиме.
Смерть
Неизвестно