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Богданов Bogdanoff Иван Ivan Ефимович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Мать: Bogdanoff Богданов Василиса Dubille (Juhile)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
Живет на 1900 год в Ново-Селиме.
Смерть
Неизвестно
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