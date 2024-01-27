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Богданов Bogdanoff Павел Ефимович Efimovich

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Мать: Bogdanoff Богданов Василиса Dubille (Juhile)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Богданов Bogdanoff Семен Павлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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