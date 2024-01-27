Богданов Bogdanoff Павел Ефимович Efimovich
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Богданов Bogdanoff Семен Павлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно