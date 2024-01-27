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(Konovaloff) E.

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
10.07.1890

Сын: Богданов Bogdanoff William David

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович

Смерть
Неизвестно
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