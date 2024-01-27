(Konovaloff) E.
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
10.07.1890
Сын: Богданов Bogdanoff William David
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Давид Davkt Ефимович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно