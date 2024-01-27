(Bizieff) Nellie John
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.04.1898
Дата смерти09.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1898
Отец: Bizieff John W
Мать: Bizieff Jennie
Россия
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Anna Alexandra Marie
Отец ребёнка: Потапов ?
Pasadena, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
13.02.1937
Сын: Богданов Bogdanoff Alexander William
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff William David
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1956
Los Angeles, Los Angeles, California, USA