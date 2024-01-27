(Bizieff) Nellie John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bizieff) Nellie John

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.04.1898

Дата смерти

09.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1898

Отец: Bizieff John W

Мать: Bizieff Jennie

Россия
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Anna Alexandra Marie

Отец ребёнка: Потапов ?

Pasadena, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
13.02.1937

Сын: Богданов Bogdanoff Alexander William

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff William David

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff William David

Смерть
09.03.1956
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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