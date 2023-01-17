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Черентаев Иван Пименович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Черентаев Пимен

Мать: Черентаева Фёкла Кузьминична

Рождение ребёнка
23.01.1939

Дочь: Кабанова Зина Ивановна

Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Черентаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
25.12.1941
Прибыл в часть 813 сп 239 сд из Ряжский РВК, Рязанская обл., Ряжский р-н
Пропал без вести (военное)
1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихавцова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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