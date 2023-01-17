Черентаев Иван Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Черентаев Пимен
Рождение ребёнка
23.01.1939
Дочь: Кабанова Зина Ивановна
Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Черентаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна
Военная служба
25.12.1941
Прибыл в часть 813 сп 239 сд из Ряжский РВК, Рязанская обл., Ряжский р-н
Пропал без вести (военное)
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно