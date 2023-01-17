Шихавцова (Рудакова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихавцова (Рудакова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рудаков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1939

Дочь: Кабанова Зина Ивановна

Отец ребёнка: Черентаев Иван Пименович

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Черентаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Черентаев Иван Пименович

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1956

Муж: Шихавцов Григорий

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шихавцова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Шихавцов Григорий

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Шихавцова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Шихавцов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черентаев Иван Пименович

Смерть
Неизвестно
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