Шихавцова (Рудакова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Рудаков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1939
Дочь: Кабанова Зина Ивановна
Отец ребёнка: Черентаев Иван Пименович
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Черентаев Николай Иванович
Отец ребёнка: Черентаев Иван Пименович
Бракосочетание
1956
Муж: Шихавцов Григорий
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Шихавцова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Шихавцов Григорий
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Шихавцова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Шихавцов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно