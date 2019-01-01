Шихавцов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихавцов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Жена: Шихавцова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шихавцова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Шихавцова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна

Смерть
1980
Повесился
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