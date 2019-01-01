Шихавцов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Шихавцова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Шихавцова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Шихавцова Александра Николаевна
Смерть
1980
Повесился