Кабанова (Черентаева) Зина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Черентаева) Зина Ивановна

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Место рождения

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.01.1939

Дата смерти

23.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939

Отец: Черентаев Иван Пименович

Мать: Шихавцова Александра Николаевна

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1959

Сын: Черентаев Василий Вальтерович

Отец ребёнка: Кабанов Вальтер Яковлевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.01.1967

Сын: Кабанов Валерий Вальтерович

Отец ребёнка: Кабанов Вальтер Яковлевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Вальтер Яковлевич

Смерть
23.06.2004
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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