Кабанова (Черентаева) Зина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.01.1939
Дата смерти23.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939
Рождение ребёнка
20.01.1959
Сын: Черентаев Василий Вальтерович
Отец ребёнка: Кабанов Вальтер Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1967
Сын: Кабанов Валерий Вальтерович
Отец ребёнка: Кабанов Вальтер Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.2004