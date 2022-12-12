Кабанов Вальтер Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1959
Сын: Черентаев Василий Вальтерович
Мать ребёнка: Кабанова Зина Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1967
Сын: Кабанов Валерий Вальтерович
Мать ребёнка: Кабанова Зина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Зина Ивановна
Смерть
Неизвестно