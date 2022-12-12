Кабанов Вальтер Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Вальтер Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1959

Сын: Черентаев Василий Вальтерович

Мать ребёнка: Кабанова Зина Ивановна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.01.1967

Сын: Кабанов Валерий Вальтерович

Мать ребёнка: Кабанова Зина Ивановна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Зина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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